Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Spelle - Unfallflucht - Zeugen gesucht
Spelle (ots)
Gestern kam es in der Zeit zwischen 10:30 Uhr und 11:30 Uhr auf dem Parkplatz einer Bäckerei in der Hauptstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen abgestellten Renault Captur. Anschließend setzte er seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Spelle unter der Rufnummer 05977 - 204360 zu melden.
