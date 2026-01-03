PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-EL: Spelle - Unfallflucht - Zeugen gesucht

Spelle (ots)

Gestern kam es in der Zeit zwischen 10:30 Uhr und 11:30 Uhr auf dem Parkplatz einer Bäckerei in der Hauptstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen abgestellten Renault Captur. Anschließend setzte er seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Spelle unter der Rufnummer 05977 - 204360 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Marina Bruns
Telefon: +49 591 87 104
E-Mail: marina.bruns@polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

