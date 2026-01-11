Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260111- 0039 Frankfurt- Nied: Festnahme nach verbotenem Kraftfahrzeugrennen

Frankfurt (ots)

(ma) Am Samstagabend (10. Januar 2026), gegen 21:55 Uhr, fiel einer Polizeistreife im Bereich der Mainzer Landstraße ein Fahrzeug aufgrund der auffälligen Fahrweise und diverser Fahrzeugmängel auf.

Der 29- jährige Fahrzeugführer missachtete jedoch jedwede Anhaltesignale, beschleunigte stark und fuhr über die Bundesstraße 40a in Richtung der Dürkheimer Straße. Hierbei zeigte der Fahrer eine grob verkehrswidrige Fahrweise und verunfallte zudem beinahe.

Im Bereich der Dürkheimer Straße flüchtete er zu Fuß aus dem zum Stehen gekommenen Fahrzeug, während sein 25- jähriger Beifahrer im Fahrzeug angetroffen und festgenommen wurde. Aufgrund im Fahrzeug befindlicher Unterlagen konnte der Fahrer schnell identifiziert und im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen noch im Nahbereich ebenfalls festgenommen werden.

Der 29- Jährige war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis, zudem fanden die Beamten bei ihm eine unterschlagene Bankkarte auf und stellten diese sicher.

Beide Männer halten sich nach aktuellen Erkenntnissen illegal im Bundesgebiet auf und wurden für die weiteren Maßnahmen ins Gewahrsam des Polizeipräsidiums Frankfurt verbracht. Das Fahrzeug stellten die Beamten aufgrund des fehlenden Pflichtversicherungsschutzes sicher.

Zu einer konkreten Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer kam es nicht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell