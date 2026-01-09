PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Einbruch in Fabrikhalle von Firma.

Lippe (ots)

In der Daimlerstraße wurde zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagmorgen (07./08.01.2026) in eine Fabrikhalle einer Firma eingebrochen. Die Täter verschafften sich über eine Tür gewaltsam Zutritt zur Halle und entwendeten mehrere Arbeitsmaschinen der Marke "Gema" sowie Zubehör in hohem Wert. Zeugen, die im angegebenen Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in diesem Bereich beobachtet haben, melden ihre Hinweise bitte unter (05231) 6090 dem Kriminalkommissariat 2.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Nina Ehm
Telefon: 05231 / 609 - 5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

  • 09.01.2026 – 10:33

    POL-LIP: Bad Salzuflen-Schötmar. Spielfreudige Einbrecher machen Beute.

    Lippe (ots) - Zwischen Mittwochmittag und Donnerstagabend (07./08.01.2026) stiegen Einbrecher in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Schloßstraße ein. Sie hebelten eine Tür auf, durchsuchten die Räumlichkeiten nach Diebesgut und entwendeten schließlich eine Spielekonsole sowie Spielzeug. Zeugen, die Hinweise zum Einbruch geben können, setzen sich bitte ...

    mehr
  • 09.01.2026 – 10:32

    POL-LIP: Bad Salzuflen. Einbruchsversuch in Wohnung.

    Lippe (ots) - In der Fritz-Reuter-Straße versuchten bislang Unbekannte zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmittag (06./07.01.2026) in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus einzubrechen. Augenscheinlich wollten sie über die Terrassentür einsteigen. Zeugenhinweise zum Einbruchsversuch nimmt das Kriminalkommissariat 2 unter (05231) 6090 entgegen. Pressekontakt: Polizei Lippe Pressestelle Nina Ehm Telefon: 05231 / 609 ...

    mehr
