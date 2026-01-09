Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Einbruch in Fabrikhalle von Firma.

Lippe (ots)

In der Daimlerstraße wurde zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagmorgen (07./08.01.2026) in eine Fabrikhalle einer Firma eingebrochen. Die Täter verschafften sich über eine Tür gewaltsam Zutritt zur Halle und entwendeten mehrere Arbeitsmaschinen der Marke "Gema" sowie Zubehör in hohem Wert. Zeugen, die im angegebenen Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in diesem Bereich beobachtet haben, melden ihre Hinweise bitte unter (05231) 6090 dem Kriminalkommissariat 2.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell