PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Frankfurt am Main mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260112 - 0040 Frankfurt - Riederwald: Minderjährige durch Personengruppe ausgeraubt - Zeugenaufruf

Frankfurt (ots)

(ha) Am gestrigen Sonntagabend (11. Januar 2026) raubte eine 6-8-köpfige Personengruppe nach aktuellen Erkenntnissen drei Minderjährige aus, die Polizei sucht nach Zeugen.

Die drei Jugendlichen im Alter von zweimal 15 und einmal 13 Jahren hielten sich gegen 18:45 Uhr im Bereich der Karl-Marx-Straße / Ecke Lassallestraße auf. Dann wurden sie nach aktuellen Erkenntnissen durch besagte Personengruppe angesprochen. Unter Vorhalt eines Messers und einer Pfefferpistole erbeuteten die Tatverdächtigen so einen geringen Bargeldbetrag und zwei Wintermützen. Als einer der Geschädigten sich losriss um sich der Situation zu entziehen, verletzten sie ihn leicht, unter anderem durch einen Tritt und einen Schlag.

Im Anschluss flüchtete die Gruppe in unbekannte Richtung, einer der Täter kann wie folgt beschrieben werden:

Männlich, dünne Statur, Oberlippenbart, Muttermal auf der Wange, leicht abstehende Ohren; grüne Jogginghose der Marke "Under Armour", dunkle Jacke

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können werden gebeten sich mit dem zuständigen Fachkommissariat unter der Rufnummer 069 / 755 - 55408 oder mit jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Frankfurt am Main mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Alle Meldungen Alle
  • 11.01.2026 – 09:10

    POL-F: 260111- 0039 Frankfurt- Nied: Festnahme nach verbotenem Kraftfahrzeugrennen

    Frankfurt (ots) - (ma) Am Samstagabend (10. Januar 2026), gegen 21:55 Uhr, fiel einer Polizeistreife im Bereich der Mainzer Landstraße ein Fahrzeug aufgrund der auffälligen Fahrweise und diverser Fahrzeugmängel auf. Der 29- jährige Fahrzeugführer missachtete jedoch jedwede Anhaltesignale, beschleunigte stark und fuhr über die Bundesstraße 40a in Richtung der ...

    mehr
  • 10.01.2026 – 08:20

    POL-F: 260110- 0038 Frankfurt- Preungesheim: Unfall mit Personenschaden

    Frankfurt (ots) - (ma) Am frühen Donnerstagabend (8. Januar 2026) ereignete sich im Bereich des Marbachwegs ein Verkehrsunfall, bei dem eine Person verletzte wurde. Nach bisherigen Kenntnissen befuhr eine 43- jährige Autofahrerin gegen 17:25 Uhr die Straße An den drei Steinen und beabsichtigte, sich als Vorfahrtberechtigte, in den Marbachweg hineinzutasten. Ein 60- ...

    mehr
  • 09.01.2026 – 13:31

    POL-F: 260109 - 0037 Frankfurt - Bornheim: Anscheinswaffe führt zu größerem Polizeieinsatz

    Frankfurt (ots) - (yi) Gestern Abend (8. Januar 2025) kam es zu einem Polizeieinsatz mit vielen Kräften. Ausschlaggebend dafür war die Meldung über eine Person, welche angeblich eine Handfeuerwaffe mit sich geführt haben soll. Demnach erlangte die Polizei durch einen Mitteiler gegen 18:50 Uhr Kenntnis über einen Mann, welcher auf der Arnsburger Straße vor einer ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren