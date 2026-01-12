Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260112 - 0040 Frankfurt - Riederwald: Minderjährige durch Personengruppe ausgeraubt - Zeugenaufruf

Frankfurt (ots)

(ha) Am gestrigen Sonntagabend (11. Januar 2026) raubte eine 6-8-köpfige Personengruppe nach aktuellen Erkenntnissen drei Minderjährige aus, die Polizei sucht nach Zeugen.

Die drei Jugendlichen im Alter von zweimal 15 und einmal 13 Jahren hielten sich gegen 18:45 Uhr im Bereich der Karl-Marx-Straße / Ecke Lassallestraße auf. Dann wurden sie nach aktuellen Erkenntnissen durch besagte Personengruppe angesprochen. Unter Vorhalt eines Messers und einer Pfefferpistole erbeuteten die Tatverdächtigen so einen geringen Bargeldbetrag und zwei Wintermützen. Als einer der Geschädigten sich losriss um sich der Situation zu entziehen, verletzten sie ihn leicht, unter anderem durch einen Tritt und einen Schlag.

Im Anschluss flüchtete die Gruppe in unbekannte Richtung, einer der Täter kann wie folgt beschrieben werden:

Männlich, dünne Statur, Oberlippenbart, Muttermal auf der Wange, leicht abstehende Ohren; grüne Jogginghose der Marke "Under Armour", dunkle Jacke

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können werden gebeten sich mit dem zuständigen Fachkommissariat unter der Rufnummer 069 / 755 - 55408 oder mit jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell