Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260112 - 0043 Frankfurt - Gutleutviertel: Behördenübergreifende Großkontrolle von Kraftomnibussen und Tuningfahrzeugen

Frankfurt (ots)

(ki) Gestern (11. Januar 2026) fand eine großangelegte und behördenübergreifende Kontrolle mit Schwerpunkt auf Kraftomnibussen sowie von Rasern, Poser und Tuner statt. Es konnten zahlreiche Verstöße festgestellt und Fahrzeuge stillgelegt werden.

In Kooperation mit der Polizei Rheinland-Pfalz, der Polizei Baden-Württemberg, dem Hauptzollamt Darmstadt und dem Regierungspräsidium Darmstadt haben Beamtinnen und Beamte von 09:00 bis 16:30 Uhr rund um das Fernbus-Terminal nahe dem Hauptbahnhof insgesamt 15 Kraftomnibusse, mehrere PKW und 247 Personen kontrolliert.

Fünf Bussen wurde aufgrund gravierender technischer Mängel die Weiterfahrt untersagt. In einem Fall war ein Lenkstabilisator gebrochen, in einem weiteren Fall die Hydraulik defekt und so ein Einlenken nach rechts nicht mehr möglich. Aber auch Mängel an Bereifung oder eine defekt Bremsanlage wurden festgestellt.

Es wurden zudem elf Lenkzeitverstöße und sechs Ruhezeitverstöße festgestellt. Zwei Tuning-Fahrzeuge haben die Beamten aufgrund unzulässiger Veränderungen aus dem Verkehr gezogen und sichergestellt.

Seitens des Zoll gab es zwei Vollstreckungen und ein Steuerstrafverfahren wegen unverzollter und somit unerlaubt eingeführter Zigaretten. Die Verstöße werden nun von den zuständigen Stellen weiterbearbeitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

