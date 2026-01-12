Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260112 - 0045 Frankfurt-Gallus: Vermisste Person

Frankfurt (ots)

(bo) Seit heute Mittag, 12.01.2026 um 12:00 Uhr, wird der 83-jährige Michael G. aus Frankfurt Gallus vermisst. Letztmalig wurde er heute Mittag in der Pflegeeinrichtung Curata in Frankfurt / Höchst gesehen. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich Michael G. in einer hilflosen Lage befindet. Herr G. ist nicht in der Lage sich zu orientieren.

Michael G. kann wie folgt beschrieben werden: 83 Jahre, ca. 160 cm groß, dünne Statur, afrikanisches Erscheinungsbild, Glatze, er trägt eine blaue Mütze und ein weißes Sakko.

Unter folgendem Link ist ein Lichtbild des Vermissten beigefügt: https://www.polizei.hessen.de/unbekannte-personen/83-jaehriger-mann-vermisst

Für Hinweise auf den Aufenthaltsort wählen Sie bitte die Telefonnummer des Polizeipräsidiums Frankfurt unter 069 / 755-51199 oder von jeder anderen Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell