Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260113 - 0052 Frankfurt - Westend: Randalierer festgenommen

Frankfurt (ots)

(ha) Polizisten nahmen am gestrigen Montagabend (12. Januar 2026) einen Mann fest, der zuvor versucht hatte, sich durch Rütteln an der Tür Zugang zu einer religiösen Einrichtung zu verschaffen.

Der 27-Jährige fiel wachsamen Polizisten gegen 21:40 Uhr in der Freiherr-vom-Stein Straße auf, als er gerade am Eingangstor eines religiösen Gebäudes rüttelte. Die Polizisten reagierten unmittelbar und sprachen die Person an. Der alkoholisierte Mann wurde jedoch umgehend aggressiv und ballte seine Hände bedrohlich zu Fäusten. Um einen bevorstehenden Angriff zu unterbinden legten ihm die Beamten Handfesseln an und brachten ihn zwecks Identitätsfeststellung auf ein umliegendes Polizeirevier. Dabei beleidigte er die eingesetzten Kräfte durchgängig. Er muss sich jetzt für seine Handlungen strafrechtlich verantworten.

