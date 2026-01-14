Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg: Täter hebeln an Fenster und werden durch Hausbewohnerin gestört_ Zeuge sieht drei Personen weglaufen

Gevelsberg (ots)

Durch Hebeln an einem Fenster versuchte am 12.01.2026, gegen 16:00 Uhr, ein augenscheinlich männlicher Täter in ein Einfamilienhaus in der Straße Im Eickelskamp einzubrechen. Zu dieser Zeit befand sich jedoch ein Hausbewohner in der Wohnung, wodurch der Täter gestört wurde. Er flüchtete vom Tatort in Richtung Schultenstraße. Ein weiterer, aufmerksamer Zeuge stellte im Nahbereich des Tatort drei Personen fest, die in Richtung Schultenstraße liefen. Alle Personen waren männlich und trugen schwarze Kleidung.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise geben kann, der soll sich bei der Polizei unter der Tel.-Nr. 0233391662200 melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell