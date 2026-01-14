Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen: Fußgängerin durch Pkw angefahren_ Person kommt ins Krankenhaus

Hattingen (ots)

Verletzt wurde bei einem Verkehrsunfall auf der Martin-Luther-Straße am 13.1.2026 gegen 16:00 Uhr eine 58-jährige Fußgängerin aus Hattingen. Zur Unfallzeit beabsichtigte ein 19-jähriger aus Hattingen mit seinem PKW der Marke Opel von dem Gelände einer Tankstelle auf die Fahrbahn einzufahren. Dabei übersah er die Fußgängerin, welche auf dem Gehweg unterwegs war. Es kam zur Kollision, wodurch die Hattingerin zum Boden stürzte und sich leicht verletzte. Sie kam zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus.

