Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg: Versuchter Betrug an 89-jähriger aus Gevelsberg_ Angebliche Tochter schwer erkrankt

Gevelsberg (ots)

Unter dem Vorwand, dass die eigene Tochter schwer im erkrankt im Krankenhaus auf der Intensivstation liegen würde und nun lebensnotwendige Medikamente kaufen müsste, meldete sich am 9.1.2026 gegen 11:50 Uhr eine weibliche Person telefonisch bei einer 89-jährigen aus Gevelsberg. Die Person am Telefon gab sich als Tochter der Gevelsbergerin aus und erklärte ihre Notlage. Zuerst forderte sie Bargeld im fünfstelligen Bereich. Nachdem dieses jedoch nicht direkt verfügbar war, fragte sie nach Schmuck oder Gold. Die 89-jährige wurde misstrauisch und erzählte sofort einer Nachbarin von dem Anruf. Gemeinsam erkannte man den Betrug und informierte die Polizei.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Pressestelle
Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Strückerberger Straße 32, 58256 Ennepetal
Telefon: 02333 9166-1200 o. Mobil 0174/6310227
E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell

