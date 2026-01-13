Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen: Öffentlichkeitsfahndung_ 70-jähriger aus Wetter vermisst_ trägt auffällige Kleidung

Hattingen (ots)

Der an einer dementiellen Erkrankung leidende 70-jährige Vermisste aus Hattingen verließ am 13.01.2026 gegen 07:00 Uhr die Wohnanschrift, um sich in die frühere Heimat nach Mülheim an der Ruhr zu begeben. Der Vermisste ist nicht witterungsrecht gekleidet und könnte sich aufgrund seiner Erkrankung in einer hilflosen Lage befinden

Wer hat den Vermissten nach dem 13.01.2026 gegen 07.00 Uhr noch gesehen und kann Hinweise zu seinem Aufenthaltsort machen?

Eine Personenbeschreibung und ein Foto ist unter folgendem Link zu finden: https://polizei.nrw/fahndung/191581

Wenn Sie Hinweise haben, dann melden Sie dies umgehend der Polizei. Auch die Notrufnummer 110 kann dazu genutzt werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell