PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen: Öffentlichkeitsfahndung_ 70-jähriger aus Wetter vermisst_ trägt auffällige Kleidung

Hattingen (ots)

Der an einer dementiellen Erkrankung leidende 70-jährige Vermisste aus Hattingen verließ am 13.01.2026 gegen 07:00 Uhr die Wohnanschrift, um sich in die frühere Heimat nach Mülheim an der Ruhr zu begeben. Der Vermisste ist nicht witterungsrecht gekleidet und könnte sich aufgrund seiner Erkrankung in einer hilflosen Lage befinden

Wer hat den Vermissten nach dem 13.01.2026 gegen 07.00 Uhr noch gesehen und kann Hinweise zu seinem Aufenthaltsort machen?

Eine Personenbeschreibung und ein Foto ist unter folgendem Link zu finden: https://polizei.nrw/fahndung/191581

Wenn Sie Hinweise haben, dann melden Sie dies umgehend der Polizei. Auch die Notrufnummer 110 kann dazu genutzt werden.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Pressestelle
Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Strückerberger Straße 32, 58256 Ennepetal
Telefon: 02333 9166-1200 o. Mobil 0174/6310227
E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 11.01.2026 – 06:50

    POL-EN: Versuchter Einbruch in Schulgebäude

    Gevelsberg (ots) - Zwischen dem 07.01.2026, 12:00 Uhr und 09.01.2026, 13:00 Uhr, versuchten unbekannte Täter eine Außentür einer Schule an der Straße "Am Hofe" aufzuhebeln. Die Tür hielt den Hebelversuchen stand und die Täter konnten unerkannt flüchten. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise zur Tat geben kann, der soll sich bitte bei der Polizei unter der Tel. Nr. 02333 91662100 ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren