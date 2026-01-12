PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Herdecke: Zwei Altkleidercontainer brennen im Westender Weg_ Polizei ermittelt_ Feuerwehr löscht Brand

Herdecke (ots)

Zu einem Brand in zwei Altkleidercontainern kam es am 10.01.2026 gegen 03:30 Uhr im Westender Weg in Herdecke. Nach ersten Erkenntnissen wurde die Kleidung in den Containern durch Täter in Brand gesetzt. Der Brand musste durch die Feuerwehr gelöscht werden. Die Täter flüchteten in unbekannte Richtung.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise geben kann, der soll sich bei der Polizei unter der Tel.-Nr. 0232491662200 melden.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Pressestelle
Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Strückerberger Straße 32, 58256 Ennepetal
Telefon: 02333 9166-1200 o. Mobil 0174/6310227
E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 11.01.2026 – 06:50

    POL-EN: Versuchter Einbruch in Schulgebäude

    Gevelsberg (ots) - Zwischen dem 07.01.2026, 12:00 Uhr und 09.01.2026, 13:00 Uhr, versuchten unbekannte Täter eine Außentür einer Schule an der Straße "Am Hofe" aufzuhebeln. Die Tür hielt den Hebelversuchen stand und die Täter konnten unerkannt flüchten. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise zur Tat geben kann, der soll sich bitte bei der Polizei unter der Tel. Nr. 02333 91662100 ...

    mehr
  • 11.01.2026 – 06:50

    POL-EN: Zwei Personen bei Glätteunfall leicht verletzt

    Sprockhövel (ots) - Am 10.01.2026, gegen 09:15 Uhr, ereignete sich auf der Wuppertaler Straße in Sprockhövel ein Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen. Der unfallbeteiligte Lkw musste geborgen werden. Zum Unfallzeitpunkt befuhr ein 18-jähriger Wittener die Wuppertaler Straße und kam, augenscheinlich aufgrund von Glätte, von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Hierbei entstand ein Flurschaden. Der ...

    mehr
  • 10.01.2026 – 07:49

    POL-EN: Hattingen-3 Personen verletzten sich schwer bei Auffahrunfall

    Hattingen (ots) - Am 09.01.2026 gegen 19.30 Uhr ereignete sich auf der Holthauser Straße in Hattingen ein Verkehrsunfall mit 3 schwer verletzten Personen. Beide unfallbeteiligten PKW waren nicht mehr fahrbereit und mussten geborgen werden. Ein 34- jähriger befuhr mit seinem Mercedes die Holthauser Straße in FR Hattingen und fuhr aufgrund einer kurzen Ablenkung einem ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren