POL-EN: Herdecke: Zwei Altkleidercontainer brennen im Westender Weg_ Polizei ermittelt_ Feuerwehr löscht Brand

Herdecke (ots)

Zu einem Brand in zwei Altkleidercontainern kam es am 10.01.2026 gegen 03:30 Uhr im Westender Weg in Herdecke. Nach ersten Erkenntnissen wurde die Kleidung in den Containern durch Täter in Brand gesetzt. Der Brand musste durch die Feuerwehr gelöscht werden. Die Täter flüchteten in unbekannte Richtung.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise geben kann, der soll sich bei der Polizei unter der Tel.-Nr. 0232491662200 melden.

