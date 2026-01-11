POL-EN: Versuchter Einbruch in Schulgebäude

Sprockhövel (ots) - Am 10.01.2026, gegen 09:15 Uhr, ereignete sich auf der Wuppertaler Straße in Sprockhövel ein Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen. Der unfallbeteiligte Lkw musste geborgen werden. Zum Unfallzeitpunkt befuhr ein 18-jähriger Wittener die Wuppertaler Straße und kam, augenscheinlich aufgrund von Glätte, von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Hierbei entstand ein Flurschaden. Der ...

mehr