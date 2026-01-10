Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg-Zeugen gesucht nach einem Verkehrsunfall mit Personenschaden und anschließender Flucht auf der Mittelstraße

Gevelsberg (ots)

Die Fachdienststelle der Polizei des Ennepe-Ruhr Kreises sucht nach einem Verkehrsunfall mit Personenschaden vom 09.01.2026, gegen 12.44 Uhr nach Zeuginnen und Zeugen, bzw dem Fahrzeugführer eines blauen PKW. Nach ersten Erkenntnissen befand sich ein 34- jähriger Fußgänger fußläufig vor der Einfahrt des Hinterhofes der Mittelstraße 63b in Gevelsberg, als ihm plötzlich ein Fahrzeug beim Einbiegen auf die Mittelstraße über den Fuß fuhr. Der PKW entfernte sich in unbekannte Richtung. Nun laufen die Ermittlungen zum Pkw-Fahrer und die Polizei sucht noch nach Zeuginnen und Zeugen des Unfalls. Weiteres ist zum aktuellen Zeitpunkt nicht bekannt. Wenn Sie Hinweise geben können, dann melden sie sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 02333-9166-2100. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis Pressestelle Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis Strückerberger Straße 32, 58256 Ennepetal Telefon: 02333 9166-1200 o. Mobil 0174/6310227 (AGO)

