POL-EN: Hattingen: Aufmerksamer Zeuge meldet Pkw mit Schlangenlinien_ Test ergibt Wert von über 2,4 Promille

Hattingen (ots)

Stark alkoholisiert wurde ein 57-jähriger aus Sprockhövel am 08.01.2026, gegen 18:50 Uhr, auf der Bredenscheider Straße mit seinem PKW der Marke VW angehalten und kontrolliert. Ein aufmerksamer Zeuge hatte dieses Fahrzeug der Polizei gemeldet. Das Fahrzeug war auf der Bredenscheider Straße in Fahrtrichtung Hattingen unterwegs und fuhr in deutlichen Schlangenlinien und touchierte beinahe eine Leitplanke. Im Bereich des Bahnhofs in Hattingen konnte der VW durch die Polizei angehalten werden. Im Rahmen der Kontrolle erhärtete sich schnell der Verdacht, dass der Sprockhöveler unter Alkoholeinfluss stehen könnte. Ein durchgeführter Test ergab einen Wert von über 2,4 Promille. Es wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt.

Die Polizei des EN-Kreises macht an diesem Fall nochmal sehr deutlich, wie wichtig es ist verdächtige Feststellungen der Polizei zu melden. Egal wo Ihnen eine Situation komisch bzw. verdächtig vorkommt, informieren Sie umgehend über den Notruf 110 die Polizei. Vielen Dank für Ihre Mithilfe.

