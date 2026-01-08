Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
POL-EN: Gevelsberg: 41-jähriger LKW-Fahrer fährt vermutlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln - Blutprobe angeordnet und Sicherheitsleistung genommen
Gevelsberg (ots)
Der Verkehrsdienst der Polizei des Ennepe-Ruhr-Kreises kontrollierte am 06.01.2026 einen polnischen LKW-Fahrer im Rahmen einer gezielten Verkehrskontrolle des gewerblichen Güterverkehrs. Er wurde auf der Eichholzstraße in Gevelsberg gestoppt und kontrolliert. Im Rahmen der Kontrolle des LKWs auf Verkehrstüchtigkeit wurden bei dem polnischen Fahrzeugführer körperliche Ausfallerscheinungen in Form von Unruhe und Zittern festgestellt. Des Weiteren waren seine Pupillen stark geweitet. Ihm wurde ein freiwilliger Drogentest angeboten, dieser wurde abgelehnt. Aufgrund der Feststellungen vor Ort wurde durch die Beamten eine Blutprobe angeordnet. Da es sich bei dem Betroffenen um einen polnischen Staatsbürger handelt, wurde zur Sicherung des Verfahrens eine Sicherheitsleistung genommen. Eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wurde gefertigt. (jbo)
