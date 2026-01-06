Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Breckerfeld: Öffentlichkeitsfahndung nach versuchter Vergewaltigung

Breckerfeld (ots)

Am 14.10.2025 befand sich die Geschädigte mit ihrem Hund auf einem Waldweg zwischen der Epscheider Straße und der Gencayer Straße in Breckerfeld. Gegen 12:30 Uhr wurde sie von einer unbekannten männlichen Person angesprochen. Nach einer kurzen Unterhaltung ergriff der Tatverdächtige plötzlich ihren Arm und versuchte, die Geschädigte mitzuziehen. Sie konnte sich nach erheblicher Gegenwehr losreißen und vom Tatort flüchten. Eine Beschreibung des mutmaßlichen Täters und ein Phantombild findet sich im Fahndungsportal NRW: https://polizei.nrw/fahndung/190953. Falls jemand Angaben zu der dort beschriebenen/abgebildeten Person machen kann, soll sich diese Person bitte an die Polizei wenden unter der 02333 9166-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell