PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Wetter: Unfall auf winterglatter Fahrbahn_ Fahrer wird verletzt

Wetter (ots)

Verletzt wurde ein 29-jähriger aus Hagen bei einem Verkehrsunfall am 5.1.2026 gegen 16:25 Uhr auf einer winterglatten Straße in Wetter. Nach ersten Erkenntnissen befuhr der Hagener mit seinem PKW der Marke VW die Hauptstraße in Fahrtrichtung Hagener Straße. In einer Kurve kam er auf der winterglatten Fahrbahn nach rechts ab und kollidierte mit einer Steinmauer. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der PKW im Frontbereich beschädigt. Der 29-jährige wurde leicht verletzt und musste in ein nahegelegenes Krankenhaus. Es deutet alles darauf hin, dass er aufgrund der Fahrbahnglätte von der Fahrbahn rutschte.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Pressestelle
Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Strückerberger Straße 32, 58256 Ennepetal
Telefon: 02333 9166-1200 o. Mobil 0174/6310227
E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 05.01.2026 – 11:08

    POL-EN: Herdecke: Zigarettenautomat aufgesprengt_ 34-jähriger Herdecker ermittelt

    Herdecke (ots) - Zum Jahreswechsel kam es gegen 0:10 Uhr zu einer Zigarettenautomatensprengung auf der Straße Kirchender Dorfweg. Nach ersten Erkenntnissen wurde der Automat mit einem massiven Feuerwerkskörper gesprengt. Durch die Wucht der Explosion wurde er so stark beschädigt, dass er aufsprang und zahlreiche Zigarettenschachteln auf dem Gehweg lagen. Im Rahmen ...

    mehr
  • 05.01.2026 – 11:03

    POL-EN: Herdecke: Einbruch in Einfamilienhaus_ Täter hebeln Fenster auf

    Herdecke (ots) - Zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus kam es zwischen dem 03.01.2026, 18:00 Uhr und dem 04.01.2026, 20:50 Uhr. Nach ersten Erkenntnissen hebelten die Täter ein Fenster auf und gelangten so in die Wohnung in der Straße Weg zum Poethen. In den Räumen suchten sie in Schränken und Schubladen nach Wertgegenständen. Nach ersten Erkenntnissen wurde ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren