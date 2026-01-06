Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
POL-EN: Wetter: Unfall auf winterglatter Fahrbahn_ Fahrer wird verletzt
Wetter (ots)
Verletzt wurde ein 29-jähriger aus Hagen bei einem Verkehrsunfall am 5.1.2026 gegen 16:25 Uhr auf einer winterglatten Straße in Wetter. Nach ersten Erkenntnissen befuhr der Hagener mit seinem PKW der Marke VW die Hauptstraße in Fahrtrichtung Hagener Straße. In einer Kurve kam er auf der winterglatten Fahrbahn nach rechts ab und kollidierte mit einer Steinmauer. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der PKW im Frontbereich beschädigt. Der 29-jährige wurde leicht verletzt und musste in ein nahegelegenes Krankenhaus. Es deutet alles darauf hin, dass er aufgrund der Fahrbahnglätte von der Fahrbahn rutschte.
Rückfragen bitte an:
Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Pressestelle
Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Strückerberger Straße 32, 58256 Ennepetal
Telefon: 02333 9166-1200 o. Mobil 0174/6310227
E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell