Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Herdecke: Einbruch in Einfamilienhaus_ Täter hebeln Fenster auf

Herdecke (ots)

Zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus kam es zwischen dem 03.01.2026, 18:00 Uhr und dem 04.01.2026, 20:50 Uhr. Nach ersten Erkenntnissen hebelten die Täter ein Fenster auf und gelangten so in die Wohnung in der Straße Weg zum Poethen. In den Räumen suchten sie in Schränken und Schubladen nach Wertgegenständen. Nach ersten Erkenntnissen wurde eine Handtasche gestohlen. Ob noch weitere Gegenstände gestohlen wurden, ist aktuell Bestandteil der laufenden Ermittlungen. Nach der Tat flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise zur Tat geben kann, der soll sich unter der Tel.-Nr. 0232491662200 melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell