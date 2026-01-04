PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Versuchter Einbruch in Vereinsheim

Wetter (ots)

Zwischen dem 20.12.2025, 13:00 Uhr und 03.01.2026, 13:00 Uhr, versuchten unbekannte Täter die Eingangstür eines Vereinsheim an der Straße "Am Sportplatz" aufzuhebeln. Die Tür hielt den Hebelversuchen stand und die Täter konnten unerkannt flüchten. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise zur Tat geben kann, der soll sich bitte bei der Polizei unter der Tel. Nr. 02335-91662300 melden.(STO)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Pressestelle
Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Strückerberger Straße 32, 58256 Ennepetal
Telefon: 02333 9166-1200 o. Mobil 0174/6310227
E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 04.01.2026 – 08:00

    POL-EN: Einbruch in Wohnung eines Mehrfamilienhauses

    Schwelm (ots) - Am Samstag, den 03.01.2026, in der Zeit zwischen 12:05 Uhr und 21:45 Uhr, hebelten unbekannte Täter ein Fenster einer Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der John-F.-Kennedy-Straße auf. Im Schlafzimmer wurden Schränke und Schubladen geöffnet und gezielt nach Wertgegenständen gesucht. Nach der Tat flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen ...

    mehr
  • 03.01.2026 – 07:05

    POL-EN: Ennepetal - leichtverletzte Beifahrerin bei Auffahrunfall

    Ennepetal (ots) - Am Freitag, den 02.01.2026, gegen 16.00 Uhr, befuhr ein 26-jähriger Hagener mit einer 27-jährigen Beifahrerin in seinem Pkw Audi die Lindenstraße und musste dabei an einer Lichtzeichenanlage halten. Hierbei konnte ein 23-jähriger Hagener in seinem Pkw Peugeot aufgrund von Sommerbereifung auf der schneeglatten Fahrbahn nicht mehr rechtzeitig ...

    mehr
  • 03.01.2026 – 06:50

    POL-EN: Herdecke - eine leichtverletzte Person bei Auffahrunfall

    Herdecke (ots) - Am Freitag, den 02.01.2026, gegen 10.10 Uhr, befuhr ein 60-jähriger Wittener die Wittener Landstraße in seinem Pkw Skoda. Verkehrsbedingt musste dieser an einer Einmündung halten. Hierbei fuhr ihm eine 22-jährige Dortmunderin in ihrem Opel auf, die aufgrund schneeglatter Fahrbahn nicht mehr rechtzeitig bremsen konnte. Die 22 Jährige wurde dabei ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren