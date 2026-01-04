Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Versuchter Einbruch in Vereinsheim

Wetter (ots)

Zwischen dem 20.12.2025, 13:00 Uhr und 03.01.2026, 13:00 Uhr, versuchten unbekannte Täter die Eingangstür eines Vereinsheim an der Straße "Am Sportplatz" aufzuhebeln. Die Tür hielt den Hebelversuchen stand und die Täter konnten unerkannt flüchten. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise zur Tat geben kann, der soll sich bitte bei der Polizei unter der Tel. Nr. 02335-91662300 melden.(STO)

