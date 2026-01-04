Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Einbruch in Wohnung eines Mehrfamilienhauses

Schwelm (ots)

Am Samstag, den 03.01.2026, in der Zeit zwischen 12:05 Uhr und 21:45 Uhr, hebelten unbekannte Täter ein Fenster einer Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der John-F.-Kennedy-Straße auf. Im Schlafzimmer wurden Schränke und Schubladen geöffnet und gezielt nach Wertgegenständen gesucht. Nach der Tat flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise zur Tat geben kann, der soll sich bitte bei der Polizei unter der Tel. Nr. 02333-91662100 melden.(STO)

