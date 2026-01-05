Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
POL-EN: Herdecke: Zigarettenautomat aufgesprengt_ 34-jähriger Herdecker ermittelt
Herdecke (ots)
Zum Jahreswechsel kam es gegen 0:10 Uhr zu einer Zigarettenautomatensprengung auf der Straße Kirchender Dorfweg. Nach ersten Erkenntnissen wurde der Automat mit einem massiven Feuerwerkskörper gesprengt. Durch die Wucht der Explosion wurde er so stark beschädigt, dass er aufsprang und zahlreiche Zigarettenschachteln auf dem Gehweg lagen. Im Rahmen der Ermittlungen und umfangreichen Tatortaufnahme konnte ein 34-jähriger Herdecker als Täter ermittelt werden.
Ihn erwartet nun eine Strafanzeige, u.a. wegen dem Herbeiführen einer Sprengstoffexplosion. Der Tatort wurde gesichert und die Zigaretten sichergestellt.
