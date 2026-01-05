PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm: 16-jähriger flüchtet mit Roller vor Polizei_ keine Fahrerlaubnis und kein Versicherungsschutz

Schwelm (ots)

Über mehrere Straßen im Schwelmer Stadtgebiet versuchte ein 16-jähriger aus Breckerfeld mit seinem Roller vor der Polizei zu flüchten. Am 04.01.2026, gegen 20:30 Uhr, beabsichtigten Kräfte der Polizei Ennepetal den Roller im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle auf der Victoriastraße anzuhalten und zu kontrollieren. Trotz mehrfacher Anhaltesignale und dem Einsatz von Blaulicht und Martinshorn stoppte der Rollerfahrer nicht. Der Fahrer setzte seine Fahrt über die Viktoriastraße in Fahrtrichtung Carl-vom- Hagen-Straße fort. Daraufhin fuhr er in die Talstraße (Fahrtrichtung Ennepetal). Zuletzt versuchte er von der Wörther Straße aus durch ein Gebüsch auf die Berliner Straße zu gelangen. Hinter dem Gebüsch befand sich jedoch eine Leitplanke, sodass die Fahrt für ihn hier stoppte. Die Kräfte der Polizei konnten umgehend reagieren und ihn festhalten. Im Rahmen der vorherigen Fahrt missachtete der Breckerfelder das Rotlicht einer Ampel. Zudem mussten andere Verkehrsteilnehmer teilweise stark abbremsen, um eine Kollision zu vermeiden.

Im Kontrollverlauf stellte sich heraus, dass für den Roller kein Versicherungsschutz bestand. Das angebrachte Versicherungskennzeichen gehörte zu einem anderen Roller. Zusätzlich war der Breckerfelder nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Der Roller (45 km/h) wurde sichergestellt. Nach Abschluss aller Maßnahmen konnte der Sechzehnjährige an seine Erziehungsberechtigten übergeben werden.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Pressestelle
Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Strückerberger Straße 32, 58256 Ennepetal
Telefon: 02333 9166-1200 o. Mobil 0174/6310227
E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell

