Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
POL-EN: Herdecke: Versuchter Einbruch in Wohnung_ Täter hebeln an Wohnungstür
Herdecke (ots)
Zu einem versuchten Einbruch in eine Wohnung im Mehrfamilienhaus im Westender Weg kam es am 5.1.2026 in der Zeit zwischen 17:00 Uhr und 20:10 Uhr. Nach ersten Erkenntnissen versuchten die Täter die Wohnungstür aufzuhebeln. Dort waren eindeutige Hebelmarken zu erkennen. Die Tür hielt jedoch stand, sodass die Täter nicht in die Wohnung gelangten. Nach der Tat flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.
Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise geben kann, der soll sich bei der Polizei unter der Tel.-Nr. 0232491662200 melden.
Rückfragen bitte an:
Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Pressestelle
Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Strückerberger Straße 32, 58256 Ennepetal
Telefon: 02333 9166-1200 o. Mobil 0174/6310227
E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell