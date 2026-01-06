Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Herdecke: Versuchter Einbruch in Wohnung_ Täter hebeln an Wohnungstür

Herdecke (ots)

Zu einem versuchten Einbruch in eine Wohnung im Mehrfamilienhaus im Westender Weg kam es am 5.1.2026 in der Zeit zwischen 17:00 Uhr und 20:10 Uhr. Nach ersten Erkenntnissen versuchten die Täter die Wohnungstür aufzuhebeln. Dort waren eindeutige Hebelmarken zu erkennen. Die Tür hielt jedoch stand, sodass die Täter nicht in die Wohnung gelangten. Nach der Tat flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise geben kann, der soll sich bei der Polizei unter der Tel.-Nr. 0232491662200 melden.

