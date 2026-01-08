PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-EN: Ennepetal: Sternsinger kommen in Zentralgebäude der Polizei

Ennepetal (ots)

Gestern um 14:45 Uhr besuchte eine Gruppe von neun Sternsinger aus Ennepetal das Zentralgebäude der Polizei in Ennepetal. Die Kinder im Alter von vier bis zehn Jahren segneten das Gebäude und brachten damit den traditionellen Neujahrssegen zum Ausdruck. Das diesjährige Motto der Sternsinger-Aktion 2026 lautet "Schule statt Fabrik- Sternsingen gegen Kinderarbeit". Empfangen wurden die Sternsinger unter anderem durch den Landrat Herrn Schaberick sowie den zuständigen Direktionsleitern, die sich für den Besuch und das tolle Engagement der Kinder bedankten. Zuvor hatte es unter den Mitarbeitenden im Gebäude eine Geldsammlung gegeben, die den Sternsingern als Spende übergeben werden konnte. Im Anschluss an die Segnung erhielten die jungen Besucher einen Einblick in die Arbeit der Polizei. Dabei konnten sie sowohl die Polizeiwache, als auch die Leitstelle besichtigen und damit einen kleinen aber tollen Eindruck von den täglichen Aufgaben der Polizei gewinnen. Der Besuch wurde von allen Beteiligten als gelungene Aktion wahrgenommen. Alle Verantwortlichen waren sich einig, dass diese schöne Tradition auch im kommenden Jahr fortgeführt wird.

