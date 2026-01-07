Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
POL-EN: Gevelsberg: Schlafzimmer und Wohnzimmer nach Einbruch durchwühlt - Tatbeute unklar
Gevelsberg (ots)
Am gestrigen Dienstag (06.01.2026) wurde in ein Einfamilienhaus an der Kölner Straße in Gevelsberg eingebrochen. Der Tatzeitraum beläuft sich auf die Zeit zwischen 08:00 und 22:30 Uhr. Als der Geschädigte am Abend nach Hause kam, stellte er fest, dass die Terassentür offen stand und sowohl sein Schlafzimmer als auch Teile des Wohnzimmers durchwühlt worden waren. Ob und wenn ja, wie viel der oder die Täter gestohlen haben, ist derzeit unklar. Falls jemand im genannten Tatzeitraum etwas auffälliges gesehen hat und Hinweise geben kann, kann er oder sie sich unter der 02333 9166-2100 melden. (jbo)
