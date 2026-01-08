Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
POL-EN: Gevelsberg: Fahren ohne Fahrerlaubnis - Strafverfahren gegen 28-Jährigen eingeleitet
Gevelsberg (ots)
Am 07.01.2026 wurde gegen 17:00 Uhr ein 28-jähriger Gevelsberger durch den Verkehrsdienst der Polizei des Ennepe-Ruhr-Kreises im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle gestoppt. Auf Verlangen händigte der Fahrer seinen Führerschein als Nachweis seiner gültigen Fahrerlaubnis aus. Allerdings wurde ihm diese bereits 2023 entzogen. Somit wurde der Führerschein durch die eingesetzten Beamten sichergestellt und ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis gegen den Gevelsberger eingeleitet. (jbo)
