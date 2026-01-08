POL-EN: Gevelsberg: Fahren ohne Fahrerlaubnis - Strafverfahren gegen 28-Jährigen eingeleitet

Gevelsberg (ots) - Am gestrigen Dienstag (06.01.2026) wurde in ein Einfamilienhaus an der Kölner Straße in Gevelsberg eingebrochen. Der Tatzeitraum beläuft sich auf die Zeit zwischen 08:00 und 22:30 Uhr. Als der Geschädigte am Abend nach Hause kam, stellte er fest, dass die Terassentür offen stand und sowohl sein Schlafzimmer als auch Teile des Wohnzimmers ...

