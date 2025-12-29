Polizei Gütersloh

POL-GT: Firmeneinbrüche an der Bahnhofstraße - Ford Transit gestohlen

Gütersloh (ots)

Steinhagen (FK) - In der vergangenen Woche (22.12., 17.00 Uhr - 23.12., 09.30 Uhr) brachen bislang unbekannte Täter in zwei direkt nebeneinander liegende Firmen an der Bahnhofstraße ein.

Aus einer der Hallen wurde neben diversen Arbeitswerkzeugen ein Ford Transit mit dem Kennzeichen GT-CE1983 gestohlen. Ersten Erkenntnissen nach nutzen die Täter einen Hubwagen, um in die Firma zu gelangen. Diesen hatten sie zuvor in der direkt angrenzenden Firma gestohlen. Auch aus dieser Halle wurden Werkzeuge gestohlen.

Die Polizei Gütersloh hat die Ermittlungen zu den Einbrüchen aufgenommen. Wer kann Angaben zu den Taten machen? Hinweise dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Rufnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell