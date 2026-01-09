Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal: Zusammenstoß zwischen Pkw und E-Scooterfahrer_ Polizei sucht den Fahrer

Ennepetal (ots)

Die Polizei des Ennepe-Ruhr-Kreises sucht nach einem Verkehrsunfall mit Personenschaden nach dem Fahrer und Zeuginnen und Zeugen. Nach ersten Erkenntnissen war am 07.01.2026, gegen 16:30 Uhr, ein 14-jähriger aus Ennepetal mit seinem E-Scooter fußläufig auf der Milsper Straße in Gehrichtung Voerde unterwegs. Aus der Lohmannstraße kam in diesem Moment ein PKW angefahren und hielt zuerst im Einmündungsbereich an. Der Ennepetal konnte darauf die Fahrbahn überqueren. Plötzlich fuhr der PKW jedoch los und erfasste den 14-jährigen, so dass dieser auf die Motorhaube rutschte. Es kam zu einem kurzen Gespräch zwischen dem augenscheinlich männliche Fahrer im Alter zwischen 25 und 30 Jahren. Doch ohne weitere Maßnahmen einzuleiten, entfernte sich dann das Fahrzeug in unbekannte Richtung. Ein Personalaustausch oder eine Schadensregulierung wurde nicht veranlasst. Der 14-jährige wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt und musste in ärztliche Behandlung. Zu dem Fahrer ist noch bekannt, dass er eine schlanke Figur gehabt haben soll. Das Fahrzeug soll ein roter Audi 100 oder A4 gewesen sein. Auch ein Fragmentkennzeichen mit EN-HN ist bekannt.

Die Polizei des Ennepe-Ruhr-Kreises hat nun die Ermittlungen aufgenommen und sucht für die weitere Unfallbearbeitung daher den Fahrer des Audi oder Zeuginnen und Zeugen die Angaben zum Sachverhalt machen können.

Wenden Sie sich bitte an die Polizei unter der Tel.-Nr. 0233391662100. (CNE)

