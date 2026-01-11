Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Zwei Personen bei Glätteunfall leicht verletzt

Sprockhövel (ots)

Am 10.01.2026, gegen 09:15 Uhr, ereignete sich auf der Wuppertaler Straße in Sprockhövel ein Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen. Der unfallbeteiligte Lkw musste geborgen werden. Zum Unfallzeitpunkt befuhr ein 18-jähriger Wittener die Wuppertaler Straße und kam, augenscheinlich aufgrund von Glätte, von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Hierbei entstand ein Flurschaden. Der Fahrzeugführer und sein Beifahrer wurden im Zuge des Unfallgeschehens leicht verletzt. (JGO)

