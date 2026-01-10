Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen-3 Personen verletzten sich schwer bei Auffahrunfall

Hattingen (ots)

Am 09.01.2026 gegen 19.30 Uhr ereignete sich auf der Holthauser Straße in Hattingen ein Verkehrsunfall mit 3 schwer verletzten Personen. Beide unfallbeteiligten PKW waren nicht mehr fahrbereit und mussten geborgen werden. Ein 34- jähriger befuhr mit seinem Mercedes die Holthauser Straße in FR Hattingen und fuhr aufgrund einer kurzen Ablenkung einem vor der Einmündung des Salzweges stehenden PKW auf. Die 40- jährige wartende Fahrzeugführerin des Hondas sowie deren 12- jährige Beifahrerin erlitten dabei Verletzungen. Die Fahrbahn war während der gesamten Unfallaufnahme gesperrt. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang nochmal ausdrücklich auf das Anlegen des Sicherheitsgurtes hin, um schwerwiegende Verletzungen zu verhindern. (AGO)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell