Polizei Düren

POL-DN: Einbruch in Werkstatt

Düren (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen in der Zeit zwischen Montag (14.07.2025) und Dienstag (15.07.2025) in eine Firma in der Straße An der Garnbleiche ein. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Die Einbrecher öffneten gewaltsam eine Tür zur Werkstatt und betraten anschließend die Büroräume. Angaben zum genauen Diebesgut liegen derzeit noch nicht vor. Nach Angaben eines Verantwortlichen lässt sich der Tatzeitraum auf die Zeit zwischen 17:00 Uhr (Montag) und 05:30 Uhr (Dienstag) eingrenzen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizei bittet Zeugen, die in dem genannten Zeitraum etwas Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können, werde gebeten, sich unter der 02421 949-0 an die Polizei zu wenden.

