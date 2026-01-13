Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
POL-EN: Hattingen: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung_ Person wurde im Ruhrgebiet angetroffen
Hattingen (ots)
Die vermisste Person aus Hattingen konnte nach einem Zeugenhinweis in einer Stadt im Ruhrgebiet angetroffen werden. Die Polizei bedankt sich in diesem Zusammenhang für die Unterstützung aus der Bevölkerung.
