Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260114 - 0054 Frankfurt - Innenstadt: Angriffe auf Security und Polizei

Frankfurt (ots)

(ki) In der Nacht vom 13. auf den 14. Januar 2026 griff eine siebenköpfige Personengruppe einer privaten Feier zwei Mitarbeiter der Security einer Diskothek an und floh. Die zwei Mitarbeiter wurden leicht verletzt.

Gegen 02:30 Uhr wurde der Polizei eine Schlägerei auf der Zeil in Höhe der Hausnummern 85-93 gemeldet. Die sofort entsandten Beamtinnen und Beamten konnten nur noch zwei verletzte Securitymitarbeiter antreffen. Diese begaben sich nach einer ersten Behandlung am Rettungswagen zur weiteren ambulanten Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus.

Nach aktuellen Erkenntnissen wurde beim Sichten der Überwachungskamera eine Gruppe von sieben Personen festgestellt, welche die zwei Sicherheitsmitarbeiter hinterrücks angriff und im Anschluss auf der Zeil in Richtung Brockhausbrunnen floh. Bei der eingeleiteten Fahndung wurde einer der Täter festgenommen und im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Während der polizeilichen Maßnahmen wurde die Feier wegen der aufgeheizten Stimmung vom Betreiber des Lokals beendet. Seitens der Polizei wurden zusätzliche Unterstützungskräfte angefordert.

Um einen weiteren Zulauf zur Lokalität zu verhindern, wurde der Eingang durch mehrere Polizistinnen und Polizisten kontrolliert. Eine ca. 20-köpfige Gruppe, die vorher an der privaten Feier teilgenommen hatte, begehrte erneut Einlass. Es kam zum Wegschubsen und Festhalten der eingesetzten Polizisten, welches durch den Einsatz von Pfefferspray unterbunden wurde. Hiernach entfernte sich die Gruppe vom Eingangsbereich.

Die Ermittlungen zu den Sachverhalten und Beteiligten wurden aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

