POL-F: 260115- 0057 Frankfurt- Bahnhofsviertel: Vermisster 8-jähriger Junge - Suche dauert an - Bezug zu Nr. 0055

(rü) Wie bereits gestern (14. Januar 2026) berichtet, wird der 8- jährige Noah R. seit dem 14. Januar / 08:00 Uhr vermisst. Nachdem er morgens nicht wie vereinbart auf dem Schulgelände der Weißfrauenschule in der Gutleutstraße erschienen war, sucht die Polizei derzeit mit umfangreichen Maßnahmen nach dem Jungen.

Bereits gestern wurden sowohl die Schule als auch die bekannten Anlaufstellen des Jungen durch Polizistinnen und Polizisten abgesucht. Weiterhin gehen die Ermittler derzeit verschiedenen Hinweisen aus der Bevölkerung nach, die in Folge der unmittelbar eingeleiteten Öffentlichkeitsfahndung bei der Polizei eingingen. Videoaufzeichnungen im örtlichen Umfeld der Schule werden gesichtet.

Darüber hinaus wird wie in solchen Fällen üblich auch das familiäre Umfeld des Jungen beleuchtet.

Bei der aktuellen Fahndung sind alle Streifen der Frankfurter Polizeireviere sowie die in solchen Fällen zuständige Kriminalpolizei eingebunden. Darüber hinaus unterstützen Kräfte des Hessischen Polizeipräsidiums Einsatz (HPE) und weiterhin die Wasserschutzpolizei, um den Bereich rund um den Main abzusuchen.

Hinweise aus der Bevölkerung zum Aufenthaltsort von Noah nimmt die Polizei unter der Rufnummer 069 / 755 51199 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle entgegen.

