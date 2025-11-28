Landespolizeidirektion Thüringen

LPD-EF: Thüringer Polizei lädt zum Adventskonzert ein

Erfurt (ots)

Traditionell wird auch in diesem Jahr das Polizeiorchester Thüringen die Adventszeit in der St. Severikirche in Erfurt musikalisch einleiten.

Am Sonntag, den 30. November 2025, kann sich jeder ab 16:00 Uhr für eine Stunde in festlichem Ambiente im Herzen von Erfurt mit weihnachtlichen Klängen auf den Beginn der Weihnachtszeit einstimmen.

Wie jedes Jahr ist der Eintritt kostenfrei. Aufgrund der begrenzten Platzkapazität wird ein zeitiges Erscheinen empfohlen.

Das Polizeiorchester Thüringen, welches eines der ältesten Deutschlands ist, besteht mittlerweile seit fast 80 Jahren und wird von Herrn Christian Beyer geleitet. Am 1. Advent wird die große Besetzung des symphonischen Blasorchesters mit 25 Musikerinnen und Musikern mit festlicher Klassik und weihnachtlichen Highlights aus der ganzen Welt zu hören sein.

Zum Konzert werden Spenden für den guten Zweck gesammelt. Die Erlöse kommen dem Adveniat, einem Hilfswerk zur Unterstützung von Projekten und Initiativen der Kirche in Lateinamerika zugute.

Original-Content von: Landespolizeidirektion Thüringen, übermittelt durch news aktuell