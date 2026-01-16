Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260116 - 0061 Frankfurt- Bahnhofsviertel: Vermisster 8- jähriger Junge - Ermittlungen zum Aufenthaltsort dauern an - Bezug zu Nr. 0055

Frankfurt (ots)

(rü) Wie bereits berichtet, wird der 8- jährige Noah R. seit dem 14. Januar / 08:00 Uhr vermisst.

Nachdem er morgens nicht wie vereinbart auf dem Schulgelände der Weißfrauenschule in der Gutleutstraße erschienen war, sucht die Polizei derzeit mit umfangreichen Maßnahmen nach dem Jungen.

Am gestrigen Donnerstag (15. Januar 2026) führte die Frankfurter Polizei mit Unterstützung weiterer Einsatzkräfte des Hessischen Polizeipräsidiums Einsatz großangelegte Suchmaßnahmen durch, um Hinweise auf den Aufenthaltsort des vermissten Jungen zu erlangen. Die Maßnahmen konzentrierten sich auf den unmittelbaren Bereich des letzten bekannten Aufenthaltsortes rund um die Weißfrauenschule. Die Suche wurde durch Boote der Wasserschutzpolizei sowie durch einen Hubschrauber der Polizeifliegerstaffel unterstützt, um ausschließen zu können, dass sich der vermisste Noah noch im räumlichen Umfeld der Schule aufhält. Die Bilddaten der Videoschutzanlage im Frankfurter Bahnhofsviertel sowie weitere Kameraaufzeichnungen wurden durch Kriminalbeamte ausgewertet. Begleitend hierzu wurden Bilder des Vermissten in die Videoschutzanlage des Bahnhofsviertels eingespeist, um durch die KI-gestützte Echtzeit-Fernidentifizierung weitere Anhaltspunkte erlangen zu können. Im Verlauf dieser Maßnahmen konnte der Rucksack des Jungen im Nahbereich der Schule aufgefunden werden. Die Maßnahmen dauerten bis in den späten Abend an.

Parallel hierzu wurden durch die eigens für die Suchmaßnahmen gegründete Besondere Aufbauorganisation (BAO) sämtliche eingegangenen Hinweise aus der Bevölkerung ausgewertet. Die seit Bekanntwerden des Verschwindens von Noah betriebenen Ermittlungen der Fahnder wurden intensiviert und werden am heutigen Tag fortgeführt. Diese Ermittlungen schließen auch das familiäre Umfeld des 8-Jährigen ein. Aktuell verdichten sich die Ermittlungen in diesem Bereich. Potentielle Zeugen werden weiterhin gebeten, ihre Feststellungen der Polizei mitzuteilen.

Hinweise aus der Bevölkerung zum Aufenthaltsort von Noah nimmt die Polizei unter der Rufnummer 069 / 755 51199 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle entgegen.

