Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260116 - 0063 Frankfurt - Innenstadt: Randalierer beleidigt Polizisten

Frankfurt (ots)

(ha) Am gestrigen Donnerstagnachmittag (15. Januar 2026) beleidigte ein 63-jähriger Mann mehrere Polizisten, nachdem er zuvor ein Museum in der Battonstraße nicht verlassen wollte.

Die Polizisten wurden gegen 15:25 Uhr informiert, nachdem besagter Mann zunächst in dem Museum gestört hatte und dann nach Aufforderung nicht gehen wollte. Die Polizisten führten eine Kontrolle sowie Identitätsfeststellung durch, dabei beleidigte er sie wiederholt. Im Anschluss brachten sie ihn zwecks Identitätsfeststellung auf ein umliegendes Revier, der Mann konnte sich nicht beruhigen, beleidigte die Beamten weiter durchweg und sprach diverse Drohungen aus.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er entlassen, insgesamt beleidigte er vier Polizisten und einen nicht anwesenden Politiker, wofür wird er sich jetzt strafrechtlich verantworten muss.

