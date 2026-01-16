Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260116 - 0065 Frankfurt - Heddernheim, Eschersheim: Raub beim Jackenverkauf

Frankfurt (ots)

(ki) Gestern (15. Januar 2026) kam es gegen 18:00 Uhr auf der Maybachbrücke zum Raub einer Jacke, die ein 16-Jähriger über einen Messengerdienst angeboten hatte. Vier Personen flohen zunächst unerkannt.

Nach aktuellen Erkenntnissen wurde über einen Messenger eine Jacke im Warenwert von 450 Euro inseriert. Am vereinbarten Treffpunkt erschienen neben dem Kaufinteressenten noch drei weitere Personen. Nachdem die Jacke übergeben worden war, griff der vermeintliche Kaufinteressent nach bisherigen Erkenntnissen den Verkäufer mit Faustschlägen an und versuchte noch, die getragene Jacke des 16-Jährigen zu ergattern. Während der Verkäufer zumindest seine getragene Jacke behalten konnte, flohen die vier anderen Personen in unbekannte Richtung.

Ein Tatverdächtiger konnte am heutigen Tag bereits identifiziert werden. Die Ermittlungen zu den drei Begleitpersonen dauern an.

