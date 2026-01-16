Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260116 - 0067 Frankfurt - Nidda: Polizei bittet um Hinweise zu drei Vermissten im Alter von 13 und 15

Frankfurt (ots)

Gemeinsam sind zwei Kinder und eine Jugendliche von einer Wohneinrichtung in Wallernhausen abgängig. Letztmalig wurden sie dort gestern gegen 9.30 Uhr gesehen. Es handelt sich um die 13-jährigen Zwillingsschwestern Jana und Lena sowie um die 15-jährige Julia.

Lena ist 150 cm groß und hat schulterlange, vermutlich dunkel gefärbte Haare. Sie trägt eine Brille und hat am linken Nasenflügel einen Nasenring. Ihre Schwester Jana wird gleichaussehend beschrieben und trägt ebenfalls eine Brille. Beide sind schlank.

Julia ist 170 groß und hat eine kräftige Figur. Sie trägt ein Septum-Piercing (Ring durch die Nase) und hat ihre schulterlangen Haare vermutlich braun-lila gefärbt. Es ist nicht auszuschließen, dass sie ärztliche Hilfe benötigt.

Lichtbilder der Vermissten sind unter nachfolgendem Link einsehbar:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/154582/6198093

Alle bisherigen Ermittlungen haben bislang nicht zum Antreffen der Vermissten geführt.

Der Polizei liegen Erkenntnisse vor, dass die Vermissten Bezüge nach Frankfurt am Main haben könnten.

Die Ermittler bitten um Hinweise:

Wer hat die drei Vermissten seit gestern Morgen gesehen? Wer kann Angaben zu ihrem aktuellen Aufenthaltsort machen?

Hinweise nimmt die Polizei Büdingen unter der Telefonnummer 06042/96480, sowie jede andere Polizeidienststelle, entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell