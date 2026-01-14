Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn

FW-BN: Feuerwehr rettet Katzen bei Zimmerbrand

Bonn (ots)

Am späten Mittwochnachmittag wurde die Bonner Feuerwehr zu einem Zimmerbrand, in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses, alarmiert. Die Bewohnerin der Wohnung im ersten Obergeschoss, hatte die Feuerwehr selbst alarmiert und berichtete, dass sich noch zwei Katzen in der Wohnung befinden. Bei Eintreffen der Feuerwehr war der Treppenraum bereits verraucht. Alle Bewohner_innen des Hauses, hatten ihre Wohnungen bereits verlassen. Ein Trupp der Feuerwehr ging unter Atemschutz mit einem C- Rohr in die stark verrauchte Wohnung vor. Parallel hierzu wurde ein Lüfter in Stellung gebracht, um den Rauch aus der Wohnung und dem Treppenraum zu drücken. Hierbei unterstütze die Besatzung einer Drehleiter von außen, um dafür notwendige Abluftöffnungen zu schaffen. Nach kurzer Zeit konnten die Katzen gerettet werden. Sie wurden durch die Besatzung eines Rettungswagens mit Sauerstoff versorgt und durch den Gerätewagen- Tierrettung zu einem Tierarzt gefahren. Das Feuer war nach kurzer Zeit unter Kontrolle. Die Wohnung ist derzeit nicht mehr bewohnbar. Im Einsatz waren die Feuerwache 3 aus Bad Godesberg, ein Löschfahrzeug der Feuerwache 2 aus Beuel, die Freiwillige Feuerwehr aus Lannesdorf und Mehlem, der Gerätewagen- Tierrettung, zwei Rettungswagen, sowie der Führungsdienst und die Polizei.

