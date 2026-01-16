PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260116 - 0068 Frankfurt - Bahnhofsviertel: Vermisster 8-jähriger Junge unversehrt angetroffen - Bezug zu Nr. 0055

Frankfurt (ots)

(di) Nachdem in den vergangenen Tagen umfangreiche Suchmaßnahmen und Ermittlungen zum Auffinden des vermissten Noah durchgeführt worden waren, konnte er im Rahmen der polizeilichen Fahndungsmaßnahmen heute am späten Abend unversehrt in einem Wohnhaus im südhessischen Heppenheim lokalisiert und angetroffen werden. Er war im Beisein seiner Mutter, die dort bei einem Bekannten untergekommen war.

Der Junge wurde anschließend in die Obhut des Jugendamtes übergeben und die Mutter nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen an ihre Wohnanschrift entlassen. Die Vermisstenfahndung wird hiermit aufgehoben.

