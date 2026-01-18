Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260118 - 0071 Frankfurt - Bahnhofsviertel: Pärchen nach gemeinschaftlichem Handel mit Crack festgenommen

Frankfurt (ots)

(di) Ein Pärchen muss sich wegen des Verdachts des illegalen Handels mit Crack verantworten, nachdem es gestern (17. Januar 2026) bei seinem Treiben im Bahnhofsviertel ins Visier der Fahnder geriet.

Den Beamten fiel gegen 12:40 Uhr ein Verdächtiger auf, der in der Moselstraße augenscheinlich Crack an eine weibliche Person verkaufte. Die Beamten hielten den 46-Jährigen unter Beobachtung und erlangten so Hinweise auf dessen Wohnung, wo sie ihn letztendlich festnahmen. Bei der anschließenden Überprüfung der Wohnung konnten neben der 36-jährigen Lebensgefährtin des Dealers auch noch offen liegend eine nicht geringe Menge Crack (18 Gramm) sowie weitere Gegenstände vorgefunden werden, die dem Handel von Betäubungsmitteln dienten. Die festgestellten Umstände legen den Schluss nahe, dass sowohl der 46-Jährige als auch seine 36-jährige Partnerin gemeinschaftlich dem illegalen Verkauf von Crack nachgehen. Beide müssen sich deshalb nun wegen des Verdachts des illegalen Betäubungsmittelhandels verantworten.

