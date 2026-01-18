PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260118 - 0072 Frankfurt - Bockenheim: Brennender Müllcontainer - Zeugen gesucht

Frankfurt (ots)

(di) Ein brennender Müllcontainer rief gestern (17. Januar 2026) Feuerwehr und Polizei in Bockenheim auf den Plan. Die Kriminalpolizei sucht nun Zeugen.

Gegen 13:40 Uhr ging die Mitteilung über einen brennenden Müllcontainer in der Schönhofstraße ein. Die Feuerwehr löschte den Brand zügig. Das Feuer zerstörte den Müllcontainer jedoch vollständig. Die Hausfassade wurde im Bereich der Abstellörtlichkeit versengt und leicht beschädigt.

Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen des Verdachts einer vorsätzlichen Brandstiftung und bittet um Hinweise. Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich telefonisch beim zuständigen Kommissariat unter der Rufnummer 069 / 755 - 51599 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

