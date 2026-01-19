Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260119 - 0074 Frankfurt - Bahnhofsviertel: Frau greift Polizeibeamtin an

Frankfurt (ots)

(ha) am Samstagnachmittag schlug eine 23-jährige Frau, die sich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, einer Polizistin ins Gesicht.

Das Streifenteam waren gegen 16:30 Uhr in der Karlstraße im Einsatz, um eine Rettungswagenbesetzung zu unterstützen. Die Sanitäter wollten der Frau, die sich eine tiefe Schnittwunde am Handgelenk zugefügt hatte helfen, diese verhielt sich jedoch zunehmend aggressiver. Nach einigen derben Unmutsbekundungen versuchte sie zu flüchten, die Polizisten holten die dringend behandlungsbedürftige Frau jedoch ein, daraufhin schlug sie einer Polizistin unvermittelt ins Gesicht.

Den Beamten gelang es die Frau zu fixieren, sie wurde an eine umliegende Klinik übergeben.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell