Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Tödlicher Verkehrsunfall

Überlingen/Bodenseekreis (ots)

Tödlich verletzt wurde ein 65-jähriger Pkw-Lenker bei einem schweren Verkehrsunfall am frühen Freitagmorgen auf der B 31 alt bei Überlingen. Ein Verkehrsteilnehmer hatte gegen 4.30 Uhr zwischen den Abfahrten Überlingen-Aufkirch und Überlingen-Goldbach Fahrzeugteile auf der Fahrbahn festgestellt und die Polizei verständigt. Eine Streifenwagenbesatzung fand kurze Zeit später in einem Buschwerk an einem Abhang hinter der Leitplanke ein verunfalltes und völlig deformiertes Fahrzeug. Nachdem die ebenfalls alarmierte Feuerwehr einen Zugang zu dem Wrack geschaffen hatte, konnte der anwesende Notarzt nur noch den Tod des 65-jährigen Insassen feststellen. Den bisherigen polizeilichen Ermittlungen zufolge befuhr der Mann mit seinem Seat die Strecke in Richtung Sipplingen und kam in einer langgezogenen Rechtskurve aus bislang nicht bekanntem Grund und offenbar ohne Fremdbeteiligung nach links von der Fahrbahn ab. Dort überfuhr er die Leitplanke und prallte schließlich an dem Hang gegen einen Baum. Neben der Feuerwehr und dem Rettungsdienst war auch der Notfallnachsorgedienst im Einsatz, der sich um Angehörige kümmerte. Zur Bergung des Fahrzeugs und zur polizeilichen Unfallaufnahme war die B 31 alt bis etwa 10.15 Uhr voll gesperrt, der Verkehr wurde durch die Straßenmeisterei örtlich umgeleitet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell