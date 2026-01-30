PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ravensburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Tödlicher Verkehrsunfall

Überlingen/Bodenseekreis (ots)

Tödlich verletzt wurde ein 65-jähriger Pkw-Lenker bei einem schweren Verkehrsunfall am frühen Freitagmorgen auf der B 31 alt bei Überlingen. Ein Verkehrsteilnehmer hatte gegen 4.30 Uhr zwischen den Abfahrten Überlingen-Aufkirch und Überlingen-Goldbach Fahrzeugteile auf der Fahrbahn festgestellt und die Polizei verständigt. Eine Streifenwagenbesatzung fand kurze Zeit später in einem Buschwerk an einem Abhang hinter der Leitplanke ein verunfalltes und völlig deformiertes Fahrzeug. Nachdem die ebenfalls alarmierte Feuerwehr einen Zugang zu dem Wrack geschaffen hatte, konnte der anwesende Notarzt nur noch den Tod des 65-jährigen Insassen feststellen. Den bisherigen polizeilichen Ermittlungen zufolge befuhr der Mann mit seinem Seat die Strecke in Richtung Sipplingen und kam in einer langgezogenen Rechtskurve aus bislang nicht bekanntem Grund und offenbar ohne Fremdbeteiligung nach links von der Fahrbahn ab. Dort überfuhr er die Leitplanke und prallte schließlich an dem Hang gegen einen Baum. Neben der Feuerwehr und dem Rettungsdienst war auch der Notfallnachsorgedienst im Einsatz, der sich um Angehörige kümmerte. Zur Bergung des Fahrzeugs und zur polizeilichen Unfallaufnahme war die B 31 alt bis etwa 10.15 Uhr voll gesperrt, der Verkehr wurde durch die Straßenmeisterei örtlich umgeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Oliver Weißflog
Telefon: 0751 803-1010
E-Mail: ravensburg.pp.pressestelle@polizei.bwl.de
https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ravensburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ravensburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ravensburg
Alle Meldungen Alle
  • 29.01.2026 – 14:25

    PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

    Landkreis Ravensburg (ots) - Ravensburg Verdacht auf Gasaustritt Wegen des Verdachts auf Austritt von Gas sind am Mittwoch kurz vor 16.30 Uhr Einsatzkräfte der Feuerwehr, des Rettungsdiensts und der Polizei zu einem Mehrfamilienhaus in der Angerstraße ausgerückt. Entgegen der ersten Annahme, dass der Gasaustritt mit der Heizung zusammenhängen könnte, wurde die Ursache schließlich an einem auf einem Balkon stehenden ...

    mehr
  • 29.01.2026 – 14:20

    PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

    Bodenseekreis (ots) - Friedrichshafen Tätliche Auseinandersetzung Aus bislang nicht geklärten Gründen sind am Mittwochabend vier Männer am Stadtbahnhof miteinander in Streit geraten. Im Verlauf des Handgemenges gegen 23 Uhr sollen die 20- bis 32-Jährigen aufeinander eingeschlagen und sich teils auch getreten haben. Alle Beteiligten standen deutlich unter Alkoholeinwirkung und wurden bei der Auseinandersetzung ...

    mehr
  • 29.01.2026 – 14:10

    PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

    Landkreis Sigmaringen (ots) - Sigmaringen Ermittlungen wegen Beleidigung und exhibitionistischer Handlungen Wegen Beleidigung und exhibitionistischer Handlungen ermitteln das Polizeirevier Sigmaringen und das Kriminalkommissariat Sigmaringen gegen einen 38-Jährigen, der am späten Dienstagnachmittag in Scheer und Sigmaringen aufgefallen ist. In Scheer sprach der Alkoholisierte in einem Lebensmitteldiscounter einen Jungen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren