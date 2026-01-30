Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Nach Zusammenstoß mit Auto - Polizei sucht Fahrradfahrer

Nach einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Fahrradfahrer am Donnerstagabend gegen 21.45 Uhr an der Ecke Ravensburger Straße/ Barbarossastraße ermittelt nun die Polizei Friedrichshafen. Der unbekannte Zweiradlenker war nach Angaben der Autofahrerin ohne Licht und Helm in Richtung Ravensburg unterwegs, als die 18 Jahre alte Mercedes-Lenkerin mit ihrem Wagen von der Barbarossastraße nach rechts in die Ravensburger Straße einbog. Der Radfahrer prallte gegen die Fahrzeugseite und fuhr im Anschluss weiter. Er wird als männlich, zwischen 30 und 40 Jahren alt und etwa 170 bis 180 cm groß beschrieben. Er soll zudem schwarz bekleidet und vermutlich mit einem Mountainbike unterwegs gewesen sein. An dem Mercedes entstand bei der Kollision ein Schaden von etwa 1.000 Euro. Personen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zum flüchtigen Fahrradfahrer machen können, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

Friedrichshafen

Mann nach Bedrohung in Polizeigewahrsam

In einer Arrestzelle der Polizei endete der Donnerstag für einen 38 Jahre alten Mann. Er hatte zuvor in einer Wohnung in der Keplerstraße einen 56-Jährigen angegriffen und mehrfach ins Gesicht geschlagen. Zudem soll er ihn mit einem Messer bedroht haben. Im Beisein der angerückten Polizei äußerte er außerdem Beleidigungen gegen den 56-Jährigen. Dem deutlich alkoholisierten 38-Jährigen wurde daraufhin der Gewahrsam erklärt. Er wurde zur medizinischen Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Dort beleidigte er auch die eingesetzten Beamten mehrfach, weshalb er nun neben den Kosten für die anschließende Übernachtung in der Gewahrsamszelle auch mit Strafanzeigen wegen Körperverletzung, Bedrohung und Beleidigung rechnen muss.

Friedrichshafen

Betrunkener Radfahrer leistet Widerstand

Wegen Widerstands gegen Polizeibeamte, Beleidigung und Trunkenheitsfahrt muss sich ein 25 Jahre alter Mann nach einem Vorfall am frühen Freitag nun strafrechtlich verantworten. Der junge Mann fiel kurz vor 2 Uhr in der Werastraße auf, als er sich lautstark mit einem Anwohner auf einem Balkon unterhielt, sodass mehrere Anrufer sich über die Ruhestörung beschwerten. Die hinzugerufene Polizei verwies den Mann sowie einen weiteren Ruhestörer des Weges. Kurze Zeit später trafen die Beamten den 25-Jährigen mit seinem Fahrrad fahrend abermals in der Werastraße an. Er sollte einer Kontrolle unterzogen werden. Daraufhin stellte er das Rad ab und versuchte zu Fuß zu flüchten. Da er auch auf Aufforderung nicht stehenblieb, wurde er letztlich festgehalten, wogegen er sich zur Wehr setzte und die Polizisten beleidigte. Er musste zu Boden gebracht und mit Handschließen fixiert werden. Laut einem Atemtest hatte er über 1,8 Promille intus. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Sein Fahrrad wurde vorläufig beschlagnahmt.

Markdorf

Mann onaniert an Bahnhof

Zeugen sucht die Polizei, nachdem am Bahnhof in Markdorf am Donnerstag gegen 20.30 Uhr ein Mann auffällig geworden ist. Dieser onanierte offenbar an einem Bahnsteig in der Öffentlichkeit und beobachtete dabei Passanten. Anschließend stieg er in einen Zug in Richtung Friedrichshafen, wo die Polizei den 39-Jährigen vorläufig festnahm. Gegen ihn wird nun ermittelt. Personen, die ebenfalls Zeuge des Vorfalls geworden sind, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Überlingen unter Tel. 07551/804-0 in Verbindung zu setzen.

