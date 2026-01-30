Polizeipräsidium Ravensburg

Gammertingen

Verkehrskontrolle fordert einige Anzeigen

Nach einer Verkehrskontrolle am Donnerstag gegen 21.30 Uhr in der Sigmaringer Straße müssen der Fahrer und vier Mitfahrer in einem Pkw mit Verwarn- beziehungsweise Bußgeldern rechnen. Die Beamten des Polizeireviers Sigmaringen stellten vier nicht angeschnallte Personen auf der Rücksitzbank des Fahrzeugs fest. Zudem hielt eine Frau ihr Baby ohne jegliche Sicherung auf dem Schoß. Neben den Verwarnungen für die Nichtangeschnallten kommen auf den Fahrzeuglenker sowie die Mutter des Kindes je eine Ordnungswidrigkeitenanzeige zu, da sie als Verantwortliche nicht für die Sicherung des Kindes im Pkw sorgten. Ebenso konnte der Opel-Lenker vor Ort keinen Führerschein vorzeigen. Ob der 24-Jährige einen solchen überhaupt besitzt, ist noch Bestandteil der nicht abgeschlossenen Ermittlungen.

Scheer

Verkehrskontrollen

Bei Verkehrskontrollen am Donnerstag zwischen 09.45 Uhr und 11.45 Uhr haben Beamte des Polizeireviers Sigmaringen im Ortsgebiet von Scheer diverse Verkehrsverstöße festgestellt und geahndet. So waren drei Pkw-Lenkende nicht angeschnallt, sieben Fahrzeuglenkende bedienten während der Fahrt unerlaubt ihr Mobiltelefon. Die kontrollierten Autofahrerinnen und Autofahrer müssen mit entsprechenden Verwarn- und Bußgeldern und im Falle der Handynutzung auch mit je einem Punkt in Flensburg rechnen.

Hettingen

Unerlaubt von Unfallstelle entfernt - Zeugen gesucht

Rund 4.000 Euro Sachschaden sind bei einem Verkehrsunfall mit Unfallflucht am Donnerstag gegen 7.45 Uhr auf der K8201 zwischen Inneringen und Harthausen entstanden. Den Angaben eines 54-jährigen Pkw-Lenkers zufolge sei ihm in Höhe Kettenacker ein aus Richtung Harthausen kommendes Fahrzeug entgegengekommen, das offenbar aufgrund erhöhter Geschwindigkeit und glatter Fahrbahn nach links auf die Gegenfahrbahn geraten sei und dabei seinen Skoda gestreift habe. Der Unfallgegner habe zwar zunächst sein Tempo verlangsamt, sich dann jedoch unerlaubt vom Unfallort entfernt. Die Beamten bitten daher Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Hinweise auf den bislang unbekannten Unfallbeteiligten geben können, sich unter Tel. 07571/104-0 zu beim Polizeirevier Sigmaringen melden.

Hohentengen

Ohne Zulassung und ohne Versicherungsschutz gefahren

Durch aufmerksame Zeugen wurde dem Polizeirevier Bad Saulgau am Donnerstag gegen 21.15 Uhr ein Pkw offenbar ohne Auspuffanlage im Bereich der Eichener Straße gemeldet. Bei der Kontrolle des Fahrzeugs kurze Zeit später stellten die Beamten neben der fehlenden Auspuffanlage ebenfalls fehlende Kennzeichen fest. Es stellte sich heraus, dass das Fahrzeug derzeit weder zugelassen ist, noch ein aktueller Versicherungsschutz besteht. Da der Fahrzeughalter den Gebrauch des Fahrzeugs ohne Haftpflichtversicherung gestattete, kommen nicht nur auf den Fahrer, sondern auch auf ihn strafrechtliche Konsequenzen zu.

Mengen

Unfallflucht - Polizei bittet um Hinweise

Die Polizei Mengen ermittelt gegen einen unbekannten Fahrzeuglenker, der sich am Donnerstag im Zeitraum zwischen 07.30 Uhr und 08.30 Uhr auf dem Parkplatz in der Mittleren Straße unerlaubt vom Unfallort entfernte. Beim Ausparken touchierte der Unbekannte mit seinem Fahrzeug den abgestellten BMW einer 20-Jährigen und beschädigte hierbei den linken Kotflügel sowie das linke hintere Rad. Ein Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro entstand. Die Beamten bitten Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Hinweise auf den bislang unbekannten Fahrer geben können, sich unter der Tel. 07572-5071 zu melden.

Pfullendorf

Unbekannter zerkratzt Fahrzeug - rund 3.000 Euro Sachschaden

Offenbar mutwillig beschädigt wurde ein Fahrzeug, dass im Zeitraum zwischen Sonntag und Dienstag auf einem Privatparkplatz in der Ochsensteige abgestellt war. Vermutlich mit einem Schlüssel zerkratzte ein unbekannter Täter die rechte Fahrzeugseite und richtete dabei einen erheblichen Sachschaden an. Zeugen, die Hinweise zur Tat und zum Täter geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07552/2016-0 mit dem Polizeiposten Pfullendorf in Verbindung zu setzen.

Leibertingen

Polizei sucht nach sexueller Belästigung Zeugen

Wegen sexueller Belästigung ermittelt das Kriminalkommissariat Sigmaringen gegen einen Unbekannten, der auf einem Narrentreffen am Sonntag, den 25. Januar, übergriffig geworden sein soll. Eine Jugendliche gibt an, dass ihr vor Start des Umzugs in einem Festzelt ein Unbekannter entgegengekommen und ihr gezielt an die Brust gegriffen haben soll. Der Mann wird als etwa 25 Jahre alt, etwa 180 cm groß und mit braunen kurzen Haaren sowie dunklem Bart beschrieben. Zur Tatzeit soll er ein grünes Häs oder Hemd getragen haben. Personen, die die Situation gegen 12.30 Uhr beobachtet haben oder Angaben zu dem Unbekannten machen können, werden gebeten, sich unter Tel. 07571/104-0 auf dem Kriminalkommissariat Sigmaringen zu melden.

