Bad Wurzach

Pkw aufgebrochen - Zeugensuche

Am frühen Freitagmorgen, gegen 02:00 Uhr brach ein bislang unbekannter Täter den Ford eines 41-jährigen Anwohners der Moorentenstraße auf und entwendete mehrere hundert Euro Bargeld aus dem Innenraum. Der Täter kann aufgrund der Aufnahme einer Überwachungskamera wie folgt beschrieben werden: Männlich, ca. 50 Jahre, graue Haare, leicht hinkender Gang, Bekleidung: dunkle Steppjacke mit Kapuze, dunkle Basecap, Handschuhe. Das Polizeirevier Leutkirch, Telefon 07561/8488-0 bittet um Hinweise zum Täter.

Bad Wurzach

Einbruchsversuch gescheitert

Ein bislang unbekannter Täter versuchte im Laufe des Freitags die Hauseingangstüre an einem Hof in Dietrichsholz, Eintürnen aufzubrechen. Der Einbruchsversuch scheiterte an der abgeschlossenen Holztüre, verursachte jedoch einen Sachschaden von mehreren hundert Euro. Das Polizeirevier Leutkirch, Telefon 07561/8488-0 bittet um Zeugenhinweisen zu verdächtigen Wahrnehmungen in diesem Zusammenhang. Wer hat im Laufe des Freitags verdächtige Personen oder Fahrzeuge im betreffenden Bereich gesehen.

Leutkirch im Allgäu

Zeugensuche nach Kollision bei Überholmanöver

Am Freitagabend, gegen 18:20 Uhr kam es in der Kemptener Straße zur seitlichen Kollision zweier Pkws, bei der erheblicher Sachschaden entstand. Bisherige Erkenntnisse lassen folgenden Unfallhergang vermuten: Eine 35-jährige Fahrerin eines Peugeot 207 verringerte ihre Fahrgeschwindigkeit aufgrund eines auf dem Fahrradweg vorausfahrenden Fahrradfahrers. Als ein Überholen des Radfahrers aus ihrer Sicht möglich war, setzte sie zum Überholen an und scherte nach links aus. Dabei kollidierte sie seitlich mit einem Audi A6, dessen 50-jähriger Fahrer seinerseits zum Überholen des Peugeot ausgeschert war. Bei der Kollision entstand an den beteiligten Pkws ein Gesamtschaden von geschätzten 17 000 Euro. Die Pkw-Insassen blieben unverletzt. Der Radfahrer setzte seine Fahrt unbeschadet fort, wird aber als wichtiger Unfallzeuge von der Polizei gesucht. Der Verkehrsdienst Kißlegg, Telefon 07563/9099-0 bittet um Zeugenhinweise zum Unfallhergang und insbesondere bittet sie den Fahrradfahrer sich als wichtiger Unfallzeuge zu melden.

Bodnegg

Pkw bei Überholmanöver von der Fahrbahn abgedrängt

Am Freitagnachmittag, gegen 17:20 Uhr befuhr ein silberner Pkw die B32 von Amtzell in Richtung Rotheidlen. Zwischen Reichsdose und Landstraß überholte der bislang unbekannte Autofahrer einen vorausfahrenden Pkw. Zu diesem Zeitpunkt kam ein 23-jähriger Autofahrer entgegen. Um eine Kollision mit dem überholenden silbernen Pkw zu verhindern, wich der entgegenkommende 23-jährige Autofahrer nach rechts in den Grünstreifen aus. In der Folge geriet sein Pkw ins Schleudern und landete abseits der Fahrbahn in einem Feld. An seinem Auto entstand Sachschaden von ca. 500 Euro, zudem beschädigte er einen Leitpfosten. Der Überholer setzte seine Fahrt fort und wird von der Polizei als Unfallbeteiligter gesucht. Das Polizeirevier Wangen im Allgäu, Telefon 07522/984-0 bittet um Zeugenhinweise zum dem bislang unbekannten Überholer, der mutmaßlich mit einem silbernen Audi Avant unterwegs war.

