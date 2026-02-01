PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ravensburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldung aus dem Landkreis Sigmaringen

Ravensburg (ots)

Bad Saulgau

Gast pöbelt Gäste an

Am Samstagabend gegen 20:14 Uhr pöbelte ein 35-jähriger Gast im betrunkenen Zustand in einer Gaststätte in der Hauptstraße mehrere Personen an. Als er vom Personal gebeten wurde das Lokal zu verlassen versuchte er diese anzugreifen. Auch gegenüber den herbeigerufenen Polizeibeamten verhielt sich der Tatverdächtige äußerst aggressiv und beleidigte und bedrohte sie mehrfach. Des Weiteren verweigerte er die Angaben seiner Personalien. Auf Grund der starken Alkoholisierung und der Weigerung seiner Personalien anzugeben wurde der 35-jährige in Gewahrsam genommen. Auf der Fahrt in eine nahegelegene Klinik, zur ärztlichen Untersuchung, versetzte er einem 26-jährigem Polizeibeamten einen Kopfstoß und trat ihn mit dem Fuß gegen das Schienbein. Der Polizeibeamte wurde hierdurch leicht verletzt. Den Tatverdächtigen erwartet nun eine Anzeige wegen Tätlichen Angriff auf Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung, Beleidigung und Bedrohung.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg
Polizeiführer vom Dienst
Andreas Schiller
Telefon: 0751 803-1010
E-Mail: ravensburg.pp@polizei.bwl.de
https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ravensburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ravensburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ravensburg
Alle Meldungen Alle
  • 01.02.2026 – 09:10

    PP Ravensburg: Meldung aus dem Landkreis Ravensburg

    Ravensburg (ots) - Leutkirch Personengruppe stoppt Pkw und beschädigt diesen In der Nacht von Samstag auf Sonntag, gegen 00:18 Uhr wurde ein 19-jähriger Fahrzeuglenker in Ausnang, Brückenstraße, von einer vierköpfigen Personengruppe angehalten. Die Personengruppe machte den 19-jährigen darauf aufmerksam, dass an der Örtlichkeit Tempo 30 gilt. Als das Gespräch unsachlich wurde, fuhr der Geschädigte weiter und ...

    mehr
  • 31.01.2026 – 10:00

    PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

    Ravensburg (ots) - Korrektur zu unserer Meldung vom 27.01.26 für den Bodenseekreis (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/138081/6205086): Im Artikel "Friedrichshafen - Nach Unfall unerlaubt davongefahren" wurde der Unfallhergang unrichtig dargestellt. Der unbekannte Fahrzeuglenker kollidierte nicht, wie berichtet, mit einem anderen Auto, sondern lediglich mit der mittigen Fußgängerfurt, auf der er ein ...

    mehr
  • 31.01.2026 – 09:59

    PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

    Ravensburg (ots) - Bad Wurzach Pkw aufgebrochen - Zeugensuche Am frühen Freitagmorgen, gegen 02:00 Uhr brach ein bislang unbekannter Täter den Ford eines 41-jährigen Anwohners der Moorentenstraße auf und entwendete mehrere hundert Euro Bargeld aus dem Innenraum. Der Täter kann aufgrund der Aufnahme einer Überwachungskamera wie folgt beschrieben werden: Männlich, ca. 50 Jahre, graue Haare, leicht hinkender Gang, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren