Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldung aus dem Landkreis Sigmaringen

Ravensburg (ots)

Bad Saulgau

Gast pöbelt Gäste an

Am Samstagabend gegen 20:14 Uhr pöbelte ein 35-jähriger Gast im betrunkenen Zustand in einer Gaststätte in der Hauptstraße mehrere Personen an. Als er vom Personal gebeten wurde das Lokal zu verlassen versuchte er diese anzugreifen. Auch gegenüber den herbeigerufenen Polizeibeamten verhielt sich der Tatverdächtige äußerst aggressiv und beleidigte und bedrohte sie mehrfach. Des Weiteren verweigerte er die Angaben seiner Personalien. Auf Grund der starken Alkoholisierung und der Weigerung seiner Personalien anzugeben wurde der 35-jährige in Gewahrsam genommen. Auf der Fahrt in eine nahegelegene Klinik, zur ärztlichen Untersuchung, versetzte er einem 26-jährigem Polizeibeamten einen Kopfstoß und trat ihn mit dem Fuß gegen das Schienbein. Der Polizeibeamte wurde hierdurch leicht verletzt. Den Tatverdächtigen erwartet nun eine Anzeige wegen Tätlichen Angriff auf Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung, Beleidigung und Bedrohung.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell